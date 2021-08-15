Bağırsakları dışarıda doğan Nesrin bebek sağlığına kavuştu

GAZIANTEP'TE yaşayan Suriye uyruklu Hiba Gazi (21) ve Ferid Cuma
(23) çiftinin, 1 ay önce, Nesrin ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi
'nde gerçekleştirilen doğum sonrasında bağırsakları dışarıda dünyaya gelen Nesrin bebek, Defa Life Hastanesi
'ne sevk edilerek Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ergün Parmaksız ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Bir ay da yoğun bakımda tedavi gören bebek, sağlığına kavuştu. Parmaksız, "Bağırsakları, vakum denilen farklı bir yöntemle kapattık ve 4 haftalık bir takip süreci sonunda karın içine yerleştirdik. Bu tür doğumlarda bebeklerin yaşama şansı çok az. Yaşama tutunmalarının tek yolu ise erken müdahaledir" dedi. Anne Hiba Gazi ise, "İlk çocuğumuz, bağırsaklarının dışarıda olduğunu öğrencince çok korktum. Bebeğimin yaşayacağını düşünmüyordum" dedi.