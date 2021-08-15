Başkan Beyazgül, Şanlıurfaspor kampını ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2. etap kamp hazırlıklarını sürdüren Şanlıurfaspor'u Bolu Gerede'de ziyaret etti. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükfırat'ın karşıladığı Başkan Beyazgül, hem yönetimle hem de futbolcularla bir araya geldi. Şanlıurfaspor'un kendisi için her zaman ayrı bir yeri olduğunu belirten Başkan Beyazgül, futbolcularla bol bol sohbet ederek yeni sezon için başarılar diledi.

Yönetim ve futbolcularla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Beyazgül, yaptığı değerlendirmesinde "Takımımızı Bolu Gerede'de ziyaret ettik. Kulüp Başkanımız Emin Bey ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Büyükfırat ile birlikte futbolcu kardeşlerimizle sohbet ettik. Baktığımız zaman İnşallah başarı geliyor diye düşünebileceğimiz bir ekip gördük. Biz Şanlıurfa'da yöneticilerimizle birlikte bir ekip ruhu oluşturmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bundan Şanlıurfa kazanır. İnşallah bunu sağlayacağız. Bu takım sadece benim veya Emin beyin de takımı değil, bu takım tüm Şanlıurfa'nın takımı. Şanlı takımımızın başarısı için de her zaman destek olacağız." dedi.

Şanlıurfaspor yönetimi de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e Şanlıurfaspor'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederken Başkanın kendilerini kamp ta ziyaret etmesi de başta futbolcular olmak üzere bizleri çok memnun etti dediler.