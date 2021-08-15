Berberde küfürlü konuşma cinayetle bitti

Sancaktepe Yunus Emre Mahallesinde bir berber dükkanında geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Berber dükkanı sahibi Mehmet Altun ile müşterisi İsak D. arasında olaydan 10 gün önce bir tartışma yaşandı. İddiaya göre sohbet sırasında küfürlü konuşma yüzünden aşlayan tartıma o gün son buldu. Ancak olay günü silahını alan İsak D. berbere giderek dükkan içerisinde Mehmet Altun'a peş peşe ateş etti. Altun hayatını kaybetti. İsak D. olay yerinden kaçtı.

KÜFÜRLEŞME CİNAYETLE BİTTİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Kısa süre sonra yapılan operasyonda şüpheli İsak D. olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; "Küfürlü konuştu tartıştık" dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Daha önceden 3 adet kaydı bulunan İsak D. emniyetteki işlemelerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.