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Giriş Tarihi: 15.8.2021 16:25 Son Güncelleme: 15.8.2021 16:35

Çanakkale’de yangın: Aynı bölgede 6’ncı kez...

DHA
Çanakkale’de yangın: Aynı bölgede 6’ncı kez...

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde aynı bölgede 6’ncı kez orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İlçeye bağlı Tavaklı köyünde son bir ayda 5 kez yangın çıkan ağaçlık bölgede saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Tavaklı köyünde yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkiinde sık sık yangın çıktığı için nöbetçi ekip bulundurduklarını ve bu sayede yangına birkaç dakika gibi sürede ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.

Demirci, yangının ilk başta rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini, ekiplerin müdahalesi ile önünün kesildiğini söyledi.

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Çanakkale’de yangın: Aynı bölgede 6’ncı kez...
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