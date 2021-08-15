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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Canı pahasına can kurtardı

Canı pahasına can kurtardı
KASTAMONU Küre-İnebolu yolunda sel sularına kapılan 4 kişinin bulunduğu araçtakileri kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden Ertuğrul Sevik'in (45) cansız bedenine ulaşıldı. Seyir halindeki Özdemir ailesinin aracı sel sularına kapıldı. Sevik, araçta bulunan 3 yaşındaki Elif Buğlem'i sürüklenen araçtan kurtardı. Araçta kalan 3 kişiyi de kurtarmak için geri döndüğü sırada yolun çökmesi sonucu sel sularına kapıldı. Murat Özdemir, eşi Sermin Özdemir ve ailenin 13 yaşındaki kızları Sudenaz'ın cansız bedeni önceki akşam bulundu. Sevik sayesinde hayatta kalan Buğlem akrabalarına teslim edildi.
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Canı pahasına can kurtardı
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