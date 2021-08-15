Canı pahasına can kurtardı

KASTAMONU
Küre-İnebolu yolunda sel sularına kapılan 4 kişinin bulunduğu araçtakileri kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden Ertuğrul Sevik
'in (45) cansız bedenine ulaşıldı. Seyir halindeki Özdemir ailesinin aracı sel sularına kapıldı. Sevik, araçta bulunan 3 yaşındaki Elif Buğlem'i sürüklenen araçtan kurtardı. Araçta kalan 3 kişiyi de kurtarmak için geri döndüğü sırada yolun çökmesi sonucu sel sularına kapıldı. Murat Özdemir
, eşi Sermin Özdemir
ve ailenin 13 yaşındaki kızları Sudenaz'ın cansız bedeni önceki akşam bulundu. Sevik sayesinde hayatta kalan Buğlem akrabalarına teslim edildi.