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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Çatıda eşimle helalleştik

AA
Çatıda eşimle helalleştik

Selzede Mustafa Kemal Ünal dehşeti gözyaşlarıyla anlattı: Panik halinde çatıya çıkıp eşimle helalleştik

Bartın'da selden eşiyle çatıya çıkarak kurtulan Mustafa Kemal Ünal, suların yükselmeye başladığını görünce eşiyle helalleştiği o anları gözyaşlarıyla anlattı. Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde yaşayan Ünal, "Evin çatısına çıktık, kurtuluşumuz yok. Bir Allah'ımız var. Allah'a yalvardık. Eşimle helalleştik. Hayat arkadaşım, elbette helalleşeceğim. O bana hakkını helal etti, ben de ona ettim. Rabb'imize bin şükür olsun kurtulduk. Buna da şükür. Devletimiz var olduğu sürece her zaman ayakta durmaya hazırız. Allah kimseye böyle acı vermesin. Rabb'imiz sağlık verdiği sürece her şeyimiz düzelir. Allah devletimizden razı olsun, nankörlük yapmamak lazım" dedi.
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Çatıda eşimle helalleştik
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