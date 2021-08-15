Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çeşme’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Giriş Tarihi: 15.8.2021

Çeşme’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Çeşme’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Türkiye'yi kavuran orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ormanlık bir alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Korkutan yangın, saat 07.30 sıralarında Çeşme'nin Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Yangına 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgâr söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeşme’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA