Çeşme’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Türkiye
'yi kavuran orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir
'in Çeşme
ilçesinde dün ormanlık bir alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Korkutan yangın, saat 07.30 sıralarında Çeşme'nin Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Yangına 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgâr söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi.