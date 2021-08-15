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Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlandı! Milli Piyango Online ile MPİ 14 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgula
Giriş Tarihi: 15.8.2021 09:12 Son Güncelleme: 15.8.2021 09:12

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlandı! Milli Piyango Online ile MPİ 14 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgula

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlandı! Milli Piyango Online ile MPİ 14 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgula

Her haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin ardından şanslı numaralar açıklandı. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği Milli Piyango Online ile MPİ 14 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

Büyük ikramiyenin 195 milyon TL'yi aştığı Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu sevenler tarafından merakla bekleniyordu. Haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen canlı yayın ile birlikte kazandıran numaralar da belli oldu. Bu başlık altından; Milli Piyango Online ile MPİ 14 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar!

14 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlandı! Milli Piyango Online ile MPİ 14 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgula
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