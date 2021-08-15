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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Cinayetten beraat etti cinayete kurban gitti

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Cinayetten beraat etti cinayete kurban gitti
Adana'da 6 yıl önce öldürülen Şeref Alkan'ın (51) cinayet zanlısı olarak yargılanan Eyüp Alyakut (25) adli kontrolle serbest kalırken, 16 yaşındaki bir kızı kaçırınca tutuklandı. Cinayetle ilgili davadan beraat eden Alyakut, kaçırma suçundan geçen yıl 12 Ekim'de tahliye oldu. Alyakut perşembe günü, Umut Can Ernakol tarafından alacak verecek meselesi iddiasıyla öldürüldü. Eski cinayeti öğrenen polis, Alkan'ın oğlu Eren Alkan ve kardeşi Bayram Alkan'ı (50) azmettirdiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Ernakol ile Eren Alkan tutuklanırken, Bayram Alkan serbest kaldı.
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Cinayetten beraat etti cinayete kurban gitti
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