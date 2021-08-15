Cinayetten beraat etti cinayete kurban gitti

Adana
'da 6 yıl önce öldürülen Şeref Alkan
'ın (51) cinayet zanlısı olarak yargılanan Eyüp Alyakut (25) adli kontrolle serbest kalırken, 16 yaşındaki bir kızı kaçırınca tutuklandı. Cinayetle ilgili davadan beraat eden Alyakut, kaçırma suçundan geçen yıl 12 Ekim'de tahliye oldu. Alyakut perşembe günü, Umut Can Ernakol tarafından alacak verecek meselesi iddiasıyla öldürüldü. Eski cinayeti öğrenen polis, Alkan'ın oğlu Eren Alkan
ve kardeşi Bayram Alkan
'ı (50) azmettirdiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Ernakol ile Eren Alkan tutuklanırken, Bayram Alkan serbest kaldı.