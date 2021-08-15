Dağda, yaylada aşı seferberliği

AŞILAMA
oranının en düşük olduğu iller arasında yer alan Muş
ve ilçelerinin kırmızı kategoriden turuncuya geçebilmesi için Sağlık Bakanlığı
mobil aşılama ekipleri seferber oldular. Kırsal alandaki yaylalar, köy ve mezralarda mesai yapan ekipler, kasıma kadar yaylalardaki çadırlarda yaşayan ve tarım, hayvancılık, arıcılık işleriyle uğraşan göçerler ile çiftçileri aşılayabilmek için harekete geçti. Kentin ilçeleriyle birlikte nüfusunun yüzde 57'sinin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında kırsal alanda yaşaması nedeniyle kentteki aşılama oranı da çok geride kaldı. Bu nedenle il sağlık müdürlüğüne bağlı mobil ekipler köy ve mezralara giderek kapı kapı dolaşıyor ve aşılama hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüp aşılama yapıyor, diğer yandan da aşı olmak istemeyenleri ikna çalışmaları yürütüyor.