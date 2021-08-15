Düğün öncesi altınları çalındı: “Kızımın hayallerini çaldılar”

Gaziantep'te evlilik hazırlıkları yapan genç kızın altınları eve giren bir hırsız tarafından çalındı. Kızlarının düğünü için yıllardır binbir emekle biriktirdikleri ziynet eşyalarının çalınmasıyla büyük bir şok yaşayan anne Zeynep Sönmez, "Yıllardır, yemeyip içmeyip kızımızın mürüvvetini görmek için biriktirdiğimiz parayla aldığımız altınlar çalındı. Kızımın hayallerini çaldılar" diyerek hırsıza isyan etti.

Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesi İbrahimli semtinde yaşayan emekli Sönmez çiftçi, düğün hazırlıkları yaptıkları küçük kızları Selin'in çeyizini düzenlerken, açtıkları kutuda yıllardır binbir emekle biriktirdikleri altınlarının yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından apartmanın güvenlik kamerasından hırsızlığı gerçekleştiren kadının görüntülerini tespit etti.

EMEKLİ MAAŞINDAN BİRİKTİRMİŞLERDİ

SABAH'a konuşan anne Zeynep Sönmez, "Yıllardır kızımın dünya evine girmesi için emekli maaşımız ile biriktirip aldığımız ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görünce çok üzüldük. Olayı emniyete intikal ettirdik. Apartmandaki kamera görüntülerini polis aldı. Ziynet eşyası kutularından parmak izi aldılar. Polisimiz kızımın hayallerini çalan bu kadın hırsızı bulacağına inanıyoruz." dedi.

GÜNLER SONRA ANLAŞILDI

Anne Zeynep Sönmez, "Kızının çeyiz hazırlığı sırasında ziynet eşyası kutularını düzenlerken içlerinin boş olduğunu gördüm. Gözlerime inanmadım. Kızımın hayallerini çaldılar. Hırsız evimize girip herşeyi almış ve kutuları kapatmış. Evde bir dağınıklık yoktu. Günler sonra anladık. Ziynetlerin değeri 80 ila 100 bin civarı. Düğün arifesinde bunu yaşamak bizi çok üzdü. Hala bu olayın şokundayız." şeklinde konuştu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlatırken küçük kızları Selin'in düğünü öncesi yıllarca binbir emekle biriktirip aldıkları ziynet eşyalarının evlerine giren kadın hırsızın çalması nedeniyle büyük şok yaşayan emekli Sönmez çifti ise altınlarının bir an önce bulunması için Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden sevinçli bir haber bekliyor.

USTA HIRSIZ

Öte yandan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 21 Temmuz günü akşam saatlerinde maske takan ve başını bir şapka ile örten orta yaşlı bir kadının girdiği görülüyor. Polis eşkâlini belirlediği kadının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.