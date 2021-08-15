Enkazda çalışmalar sona geldi: Kayıp 19 kişi dere yatağında aranıyor

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre İlçeleri savaş alanına döndü.

Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde hayatlarını kaybedenlerin aranmasına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ezine Çayı yakınına 3 yıl önce inşa edilen 8 katlı Ölçer Apartmanı, yaşanan selle birlikte önce temeli su doldu ardında 4 katı Ezine Çayı'na doğru yıkıldı. Ölçer Apartmanında çalışma gerçekleştiren arama kurtarma ekipleri apartmanda bulunan 20 kişiyi bulmak arama gerçekleştirdi. Ekipler, Ölçer Apartmanın'da yaptığı çalışmada 70 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedenine ulaşarak enkazdan çıkardı. Aram kurtarma ekipleri enkazın her noktasına bakarken kavra köpeklerinden destek alınarak enkaza arama gerçekleşti. Alan çalışması sonucu enkazda her hangi bir yaşam belirtisi bulunamadı.

ÇALIŞMALAR DERE YATAĞINA KAYDI

İş makinalarıyla enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken arama kurtarma ekipleri dere yatağına doğru yıkılan apartmanın 4 katının olduğu bölgelere bakmaya başladı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇAĞRILDILAR

Ölçer Apartmanın 4 katı Ezine Çayına doğru yıkılmasıyla kaybolan 19 kişinin denize sürüklenme ihtimali gündeme geldi. Sel sırasında apartmanda olanların yakınlarının endişeli bekleyişi devam ederken deniz yüzeyine çıkan cansız bedenler İnebolu'da bulunan morga getirildi. Yetkililer, kimliği belirlenmeyen kişileri teşhis için aile yakınları davet edildi.

MÜTEAHHİD GÖZALTI KARARI ÇIKTI

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, selde yıkılan binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verdi.İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine başlanarak yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verdi.