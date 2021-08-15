Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından o olayla ilgili resmi açıklama

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli'nin Gebze Pelitli köyünde 12 Temmuz'da evine giderken 17 yaşındaki Ayşegül A'nın Afgan uyruklu Muhammed A'nın saldırısına uğraması ve başının taşla ezilmesi olayıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan uyruklu şüpheli Muhamed A. hakkında Gebze Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığımızca 14 Temmuz 2021 tarihinde gözaltı kararı verilerek soruşturma işlemlerine başlanıldığı, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2021/17546 soruşturma sırasına kaydedildiği, 14 Temmuz 2021 tarihinde şüpheli Muhamed A'nın Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan savunması sonrası mevcutlu olarak tutuklanması istemiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, şüphelinin aynı gün yapılan sorgulama işlemi sonrası tutuklanarak Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği, şüphelinin halen tutuklu olarak bulunduğu, mağdur Ayşegül A'nın tedavisinin ise Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği anlaşılmakta."