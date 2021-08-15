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Giriş Tarihi: 15.8.2021 20:25

Gebze’de kavga: 1 ölü , 3 yaralı

ABBAS ÇAKAR
Gebze’de kavga: 1 ölü , 3 yaralı

Kocaeli Gebze İlçesi Osman Yılmaz Mahallesinde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı ileri sürülen kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Gebze İlçesi Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde saat 16:30 sularında aynı apartmanda oturdukları öğrenilen kişiler arasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye ulaşan 112 ekipleri, yaralılara müdahale etmek isterken, olay yerinde tekrar ateş açıldığı ve olay yerine gelen takviye polis ekipleri ile tarafların yatıştırılarak yaralıların hastaneye kaldığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı..Öte yandan hastaneye kaldırılan ve bıçaklanan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Gebze’de kavga: 1 ölü , 3 yaralı
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