Gebze’de kavga: 1 ölü , 3 yaralı

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye ulaşan 112 ekipleri, yaralılara müdahale etmek isterken, olay yerinde tekrar ateş açıldığı ve olay yerine gelen takviye polis ekipleri ile tarafların yatıştırılarak yaralıların hastaneye kaldığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı..Öte yandan hastaneye kaldırılan ve bıçaklanan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.