Harran Üniversitesinde protokol imzalandı

Her yıl farklı farklı projeleri ile kentte büyük bir kalkınma ile Türkiye geneli üniversite sıralamalarında güzel yerlere gelmek için çabalayan Harran Üniversitesi Erzurumlu Hayırsever Osman Nuri Bakırcı ile protokol imzaladı. Hayırsever iş adamı tarafından kampüse bina yapılacağını ifade eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik sosyal medya hesabından sevindiren haber paylaştı.

Erzurumlu Hayırsever ile Harran Üniversitesi Rektörü arasında imzalanan protokol anlaşması ile Bozova MYO kampüsüne 2000 m2 okul binası+1000 m2 kız yurdu inşa edileceği öğrenildi. Yapılan protokol anlaşması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak detaylara yer veren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik yaptığı açıklamada; ''Erzurumlu Hayırsever Osman Nuri Bakırcı Beyin bağışı ve Bozova Belediye Başkanımızın şartsız desteğiyle Bozova MYO kampüsümüze 2000 m2 okul binası+1000 m2 kız yurdu inşa protokolünü imzaladık. Bu gönül insanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.'' diye konuştu.