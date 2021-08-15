Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Harran Üniversitesinde protokol imzalandı
Giriş Tarihi: 15.8.2021 14:58

Harran Üniversitesinde protokol imzalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran Üniversitesinde protokol imzalandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde MYO kampüsüne 2000 m2'lik okul binası ve 1000 m2'lik kız yurdu inşaatı için yapılan protokol anlaşması imzalandı.

Her yıl farklı farklı projeleri ile kentte büyük bir kalkınma ile Türkiye geneli üniversite sıralamalarında güzel yerlere gelmek için çabalayan Harran Üniversitesi Erzurumlu Hayırsever Osman Nuri Bakırcı ile protokol imzaladı. Hayırsever iş adamı tarafından kampüse bina yapılacağını ifade eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik sosyal medya hesabından sevindiren haber paylaştı.

Erzurumlu Hayırsever ile Harran Üniversitesi Rektörü arasında imzalanan protokol anlaşması ile Bozova MYO kampüsüne 2000 m2 okul binası+1000 m2 kız yurdu inşa edileceği öğrenildi. Yapılan protokol anlaşması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak detaylara yer veren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik yaptığı açıklamada; ''Erzurumlu Hayırsever Osman Nuri Bakırcı Beyin bağışı ve Bozova Belediye Başkanımızın şartsız desteğiyle Bozova MYO kampüsümüze 2000 m2 okul binası+1000 m2 kız yurdu inşa protokolünü imzaladık. Bu gönül insanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.'' diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Harran Üniversitesinde protokol imzalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA