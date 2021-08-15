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Giriş Tarihi: 15.8.2021 11:35 Son Güncelleme: 15.8.2021 11:35

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşı açıklaması: 'Yüzde 90' diyerek duyurdu

DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan aşı açıklaması: ’Yüzde 90’ diyerek duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte 15 Ağustos saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstünün aşılanma oranının yüzde 90 olduğunu belirtti. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımdı şu ifadelere yer verdi...

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul'da 15 Ağustos saat 10.00 itibarıyla 65 yaş üstü büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 90 oldu. 1.doz 8.127.455, 2.doz 5.901.701, 3.doz 904.411. Toplam 14.933.567 doz aşı yapıldı. Mavi kategori için 587.779 hemşehrimiz kaldı" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşı açıklaması: 'Yüzde 90' diyerek duyurdu
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