İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan aşı açıklaması: ’Yüzde 90’ diyerek duyurdu

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul'da 15 Ağustos saat 10.00 itibarıyla 65 yaş üstü büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 90 oldu. 1.doz 8.127.455, 2.doz 5.901.701, 3.doz 904.411. Toplam 14.933.567 doz aşı yapıldı. Mavi kategori için 587.779 hemşehrimiz kaldı" ifadelerini kullandı.