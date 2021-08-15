İstanbul’da sokakta dehşet: Baldızını acımadan vurdu!

"YAKALANMIŞ UMARIM SERBEST KALMAZ"



Olayı gören Zeynep Baran "Kadın ayrılmak istemiş kocasından, birçok kez de tehdit etmiş. Kapımızın önünde karısının kız kardeşini bacağından vurdu. Bilerek mi vurdu, yanlışlıkla mı vurdu bilmiyorum" diye konuştu. Eşinin kız kardeşini vuran Polat'ın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Pınar Yüzügüldür'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.