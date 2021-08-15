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Giriş Tarihi: 15.8.2021 11:44

İstanbul'da sokakta dehşet: Baldızını acımadan vurdu!

DHA
İstanbul’da sokakta dehşet: Baldızını acımadan vurdu!

İstanbul Ümraniye'de dehşet dolu anlar... Boşanma aşamasında olan İbrahim Polat,  tartıştığı baldızını sokakta silahla bacağından vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, Polat da polis merkezine giderek teslim oldu. İşte olayın detayları...

Korkunç olay saat 14.00 sıralarında Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan İbrahim Polat , bir süre kendisinde kalan çocuklarını eşinin kız kardeşi Pınar Yüzügüldür'e bırakmak için evine gitti. Bu sırada çocuklar babalarından ayrılmak istemeyerek ağlamaya başladı.

Bu sırada Pınar Yüzügüldür ile İbrahim Polat arasında tartışma çıktı. Polat, Yüzügüldür'ü silahla bacağından vurarak yaraladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredekiler yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise, yerdeki boş kovanlar üzerinde çalışma yaptı.

"YAKALANMIŞ UMARIM SERBEST KALMAZ"

Olayı gören Zeynep Baran "Kadın ayrılmak istemiş kocasından, birçok kez de tehdit etmiş. Kapımızın önünde karısının kız kardeşini bacağından vurdu. Bilerek mi vurdu, yanlışlıkla mı vurdu bilmiyorum" diye konuştu. Eşinin kız kardeşini vuran Polat'ın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Pınar Yüzügüldür'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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İstanbul'da sokakta dehşet: Baldızını acımadan vurdu!
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