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Giriş Tarihi: 15.8.2021 12:41 Son Güncelleme: 15.8.2021 12:42

Kahramanmaraş uçak kazası sonrası acı detay: Pilotun vasiyeti ağlattı!

DHA
Kahramanmaraş uçak kazası sonrası acı detay: Pilotun vasiyeti ağlattı!

Kahramanmaraş uçak kazası sonrası acı bir detay ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu’nun babasının da bir ay önce öldüğü öğrenildi. Pilotun vasiyeti herkesi ağlattı...

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya´dan kiralanan ve Kahramanmaraş´taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu'nun acı haberi annesine verildi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu´nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu'na taziye dileklerinde bulundu.

PİLOTUN VASİYETİ AĞLATTI!

Serkan Mirzaoğlu'nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi.

Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi...



NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Yükselen dumanı gören mahalleli, ihbarda bulunmuştu.

Bunun üzerine bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz, 1 uçak ve 2 helikopter sevk edilmişti. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmişti.

KURTULAN OLMADI

Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düşmüştü.

Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçaktan sağ kurtulan olmamıştı…

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Kahramanmaraş uçak kazası sonrası acı detay: Pilotun vasiyeti ağlattı!
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