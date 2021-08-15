Karabük’te yıkılan köprü 3 günde tekrar yapıldı

10 Ağustos gecesi başlayan yoğun yağmur beraberinde sel felaketi gelmiş idi. Selden özellikle Karabük'ün Eflani ilçesinde köy yolları ve bağlantı köprüleri büyük zarar görmesi üzerine 6 köye ulaşım kesilmişti.

Karabük Valisi Fuat Gürel köylerde ve ilçe merkezinde yaptığı incelemede en kısa sürede yaraların sarılması talimatı vermiş idi. Talimat doğrultusunda harekete geçen Karabük İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne ekipler tarafından menfez konularak ulaşıma açıldı.İlçede geçtiğimiz salı günü aşırı yağış sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından yıkılan ve Eflani ilçesini Ovacuma köyüne bağlayan Arnavut köprüsü, Karabük İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne ekipler tarafından menfez konularak ulaşıma açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Sekreterimiz Mehmet Uzun, yapılan incelemeler ardından çalışmaların başladığı belirterek; "Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eflani ilçemizde de selden dolayı zarar gören yerler oldu. Sayın Valimiz Fuat Gürel ve teknik personellerimizle yaptığımız incelemeler neticesinde çalışmalarımıza ara vermeden başladık. Valimiz Fuat Gürel'in talimatları doğrultusunda da ekiplerimiz Eflani ilçemizi Ovacuma köyüne bağlayan Arnavut köprüsünü ulaşıma açma çalışmalarına başladı ve kısa sürede çalışmalarımızı tamamladık. Sadece Ovacuma köyüne değil aynı zamanda Karataş, Hacışaban, Akçakese ve Ovaşeyhler köylerimizi Eflani merkeze bağlıyor." dedi.