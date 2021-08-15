Kızılcahamam Kastamonu için yola çıktı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada, "Ülkemizde son günlerde meydana gelen afetlerden dolayı hepimiz derinden yaralandık. Maalesef pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti. Şimdi toparlanma ve yaralarımızı sarma vakti. Belediyemize ait personel, ekipman ve içme suyu desteği ile bu sabah Kastamonu Bozkurt ilçemize doğru yola çıktık. Vermiş olduğu destek için Javsu Su fabrikamıza teşekkür ederim. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun" dedi.