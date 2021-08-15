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Giriş Tarihi: 15.8.2021 10:11

Kızılcahamam Kastamonu için yola çıktı

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Kızılcahamam Kastamonu için yola çıktı

Kızılcahamam Belediyesine ait personel, ekipman ve içme suyu desteği yola çıktı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada, "Ülkemizde son günlerde meydana gelen afetlerden dolayı hepimiz derinden yaralandık. Maalesef pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti. Şimdi toparlanma ve yaralarımızı sarma vakti. Belediyemize ait personel, ekipman ve içme suyu desteği ile bu sabah Kastamonu Bozkurt ilçemize doğru yola çıktık. Vermiş olduğu destek için Javsu Su fabrikamıza teşekkür ederim. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun" dedi.

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Kızılcahamam Kastamonu için yola çıktı
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