‘Kızımın gözü önünde bir şarjör boşalttı

İSTANBUL
'DA yaşayan Duygu Şeker (33) boşandığı eşiyle kalan kızı E.Ö.'yü (10) görmek için Eskişehir Mihalıççık
'a gitti. Şeker, kızının gözleri önünde eski eşi Kamil Özkan
'ın silahlı saldırısına uğradı. Üzerine bir şarjör mermi boşaltılan kadın mucize eseri hayatta kalsa da adeta yarım bir insana dönüştü. Vücudunda oluşan hasarlar nedeniyle ömür boyu yatağa bağlı kalma riskiyle karşı karşıya kalan Şeker yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Beni vahşice öldürmek istedi, yarım bir insana dönüştüm. Kalça kemiklerim kırık, bağırsaklarımın yüzde 80'i alındı, kasığıma isabet eden iki kurşun nedeniyle neredeyse kadın kimliğimi kaybetme durumuna geldim. Aynı şekilde kızım da çok kötü durumda. Tek başına tuvalete bile gidemez hale geldi."