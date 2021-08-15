Kovid’i atlattı aşı çağrısı yaptı

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'DE Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı haritasında mavi kategoriye geçiş için sağlık ekipleri özverili çalışmalarını sürdürüyor. Felahiye ilçesi Büyük Toraman Mahallesi
'nde aşılama yapan ikna ekipleri, 91 yaşındaki Seyit Mehmet İn
'in evine gitti. İn, Kovid- 19'a yakalanmadan önce ekiplerin kendisini ikna etmek için geldiklerini ama kabul etmediğini belirterek, "Daha sonra hastalığa yakalandım. Tedavi olduktan sonra çıktım. Aşımı yaptırmam için sağlıkçılarımız tekrar kapımı çaldılar. Ben de aşımı oldum. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi.