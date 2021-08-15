Kumpas iddialarına partiden ihraç

Çanakkale CHP'yi ayağı kaldıran olay; iddiaya göre WhatsApp yazışmalarıyla dikkat çekti. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın doktor eşi Cengiz Ünüvar, iddiaya göre ildeki siyaseti şekillendirmek ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e muhalif olmak için internet üzerinden yayım yapan Çanakkale'deki yerel bazı haber siteleriyle iletişime geçti. İddiaya göre bazı gazetecilerin hesabına para aktaran Ünüvar, internet sitelerini haber içerikleri konusunda istediği gibi yönlendirdi. Ünüvar muhalif olduğu CHP Genel Başkanı Muharrem Erkek ve bazı partililer aleyhinde haber yapılmasını için haber sitelerini yönlendirdi.

ŞOK YAZIŞMALAR

Cengiz Ünüvar'ın bir gazeteciyle ile yaptığı yazışma ve dekontların ifşa olmasının ardından kumpas iddiaları güçlendi. Yazışmalarda, Cengiz Ünüvar'ın haber sitesi sahibini haberler için istediği gibi yönlendirdiği ortaya çıkarken, ildeki bazı siyasetçilerin haberi için de telkinlerde bulunduğu WhatsApp yazışmalarına yansıdı. Ünüvar, 10. 12. 2020 tarihinde yaptığı yazışmada haber linklerini paylaşan gazeteciye Çanakkale CHP Eski İl Başkanı İsmet Güneşhan'a hitaben "Güneşhan sanki çok iyi yapmış algısı olmuş. Güneşhan'ı bile mumla arar hale geldik. Yaptığın haber Güneşhan'a yarar" yazdığı 6 Şubat 2020 tarihindeki yazışmasında ise "Başkan için topa girme fazla. Fermuara da gönderme yaparsın" yazdığı, 13 Haziran 2020 tarihindeki yazışmasında ise "Muharrem Erkek yeğeni hangi belediyelerin avukatı" yazdığı öğrenildi.

ÜLGÜR GÖKHAN DETAYI

Yazışmalarda Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın adının geçmesi dikkat çekti. Cengiz Ünüvar'ın yine bir WhatsApp yazışmasında "Günaydın hesap numaranı versene 1000 lira yatırdım seni üzmemek için" yazdığı gazetecinin buna karşılık "Sağol abi. Elbet bir gün Ülgür başkan da hatırlar bizi. Sağ olasın." dediği görüldü.

YAZIŞMALAR GENEL MERKEZDE

CHP için de yaşanan kumpas; belediye meclis üyelerini ve yazışmalarda adı geçen Çanakkale CHP eski İl Başkanı İsmet Güneşhan'ı da harekete geçirdi. WhatsApp yazışmaları İl yönetimi tarafından genel merkeze iletilirken Çanakkale Belediyesi CHP'li Meclis Üyeleri Deniz Karaduman, İbrahim Soydan, Umut Karagöz, Egemen Ergun, Ercüment Furuncu, Berkay Güzel, Süleyman Canpolat ve eski İl Başkanı İsmet Güneşhan, Ünüvar ailesinin partiden ihracını talep etti.

İHRAÇ EDİLDİ

CHP Genel Merkezi yaptığı değerlendirme sonucunda Muharrem Erkek'e kumpas kurduğu iddiasıyla Cengiz Ünüvar'ı partiden ihraç ederken, eşi Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın parti ihraç talebini reddetti.