Koronavirüs pandemisi dolayısıyla geçtiğimiz aylarda vaka sayılarını azaltmak amacıyla market çalışma saatleri de düzenlenmişti. Bunun üzerine market çalışma saatleri güncel olarak araştırılmaya başladı. Pek çok vatandaş "bugün marketler kaçta açılıyor?" diye araştırırken, Cumartesi ve Pazar market çalışma saatleri de merak ediliyor. Hafta sonu alışverişini erkenden halletmek isteyenler, 14 Ağustos bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık diye inceliyor. İşte hafta sonu A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri.