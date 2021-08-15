Koronavirüs pandemisi dolayısıyla geçtiğimiz aylarda vaka sayılarını azaltmak amacıyla market çalışma saatleri de düzenlenmişti. Bunun üzerine market çalışma saatleri güncel olarak araştırılmaya başladı. Pek çok vatandaş "bugün marketler kaçta açılıyor?" diye araştırırken, Cumartesi ve Pazar market çalışma saatleri de merak ediliyor. Hafta sonu alışverişini erkenden halletmek isteyenler, 14 Ağustos bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık diye inceliyor. İşte hafta sonu A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri.
HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?
Bu bilgilere göre market ve bakkalların çalışma saatleri işletmeler tarafından belirleniyor. Zincir marketlerde de şube bazlı değişiklik yaşanabiliyor. A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri yaz dönemi dolayısıyla 09.00-21.30 olarak karşımıza çıkıyor. Bazı marketler ise 10.00-22.00 ya da 08:30-20:30 saatleri arasında hizmet veriyor. Bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.
MARKETLERE GİRİŞTE KİŞİ SINIRI VAR MI?
Tam kapanma sürecinde marketlerde aynı anda belli bir sayının üzerinde kişinin bir arada bulunması önleniyordu. Ancak bu kural kaldırıldı. Şuan büyük kalabalıklar oluşturulmadığı sürece markette kişi sayısına dair bir sınır söz konusu değil.