Marmara Gölü kuruma noktasına geldi

Göl alanının tarım amaçlı işgali ve kaçak sulamanın tespiti için yoğun çalışmalar yaptıklarını aktaran Çınar, "Gölün su seviyesi düştüğünde ortaya çıkan alanlarda tarım yapanları tespit ettik ve gerekli cezai işlemlerin yapılması için kaymakamlıklara bildirdik. Bunlara kanunların emrettiği maddelere göre yaptırım uygulandı." diye konuştu.

Çınar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de Gördes Barajı'ndan 1 milyon metreküp suyu Marmara Gölü'ne verme talebini değerlendirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesinin göle içme suyu hissesinden 1 milyon metreküp su salınması talebiyle alakalı, İZSU Genel Müdürlüğüne verdiğimiz yanıtta: 'Bu konuda kapsamlı bir teknik çalışma yapılması gerektiğini, Gördes Barajı'ndan salınacak 1 milyon metreküp suyun, toprak kanal ve tabii dere yatağından yaklaşık 33 kilometre yol katederek göle ulaşacağını, bırakılacak suyun uzun bir dönemdir suya aç olan bu güzergahta yatağın doygunluğa geçtikten sonra akışa geçeceğini, dolayısıyla 1 milyon metreküp suyun tamamının göle ulaşamayacağını, ulaşan kısmının ise sıcak geçen bu aylarda hızlıca buharlaşabileceğini, bu hususların ve İzmir'in içme suyu ihtiyacının da göz önünde bulundurularak talebin yeniden değerlendirilmesini' istedik."