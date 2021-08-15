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Giriş Tarihi: 15.8.2021 11:41

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yeni uyarı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek, oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli, yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği; ancak Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer salı öğle saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yeni uyarı
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