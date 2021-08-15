Muğla bölgesindeki yangınlar kontrol altında

Milas Kargıcak ve Aydın Çine'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Milas Kargıcak'taki ziraai alan başlayan yangın zeytinlik alanda devam etti. Muğla-Aydın sınırının Çine Akçaova tarafında başlayan yangın kayalık ve ormanlık alanda devam etti. Her iki yangın bölgesine çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Her iki yangına 15 helikopter 2 uçak havadan müdahale etti.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER ÇALIŞIYOR

Muğla'daki yangınlar sırasında geçtiğimiz günlerde Ukrayna'dan gelen ve Isparta havalimanında konuşlanan gece yangın söndürme kapasiteli helikopterler, Aydın Çine Akçaova bölgesinde meydana gelen orman yangınının soğutma çalışmalarına havadan destek verdi.

MİLAS YANGINI KONTROL ALTINDA



Milas Kargıcak'taki yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 4 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü.