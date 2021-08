Öğretmen çift, köyün kaderini değiştiriyor

Ağrı'nın Tutak ilçesinde öğretmenlik yapan çift, köylülerin ve öğrencilerin hayatını değiştirecek bir projeye imza attı. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki 30 hane 300 nüfuslu Dağlıca köyünde Eren Oruç 10, eşi Altun Eren ise 7 yıldır öğretmenlik yapıyor. Öğrencilere çok iyi bir öğretmen olmanın yanında bölge insanını da aydınlatan Oruç çifti kısa sürede köy halkının gönlünde taht kurdu.

4 yaşındaki çocukları ile birlikte köyde öğrencileri ve köy halkı ile birlikte mutlu bir yaşam süren Oruç çifti köyden ayrılmayı hiç düşünmüyor. Görevinin ilk yılında büyük eksikleri bulunan köy okulunda öğrencilerin daha iyi koşullarda öğrenim görmesi için çalışma başlattığını belirten Eren Oruç, zaman içerisinde eşi ile birlikte okulun su sorununu çözüp duvarları çocukların sevdiği çizgi film karakterleri ve renklerle süslediklerini belirtti. Köyde, başta kız çocukları olmak üzere okula gönderilmeyen öğrencilerin aileleri ile görüşüp ikna ettiklerini ve şu an köyde okula gitmeyen bir tek öğrenci olmadığını vurgulayan Eren Oruç,"İl Milli Eğitim Müdürümüzün desteği ile ana sınıfı öğretmeni olan eşim ve öğrencilerle birlikte 3 yıl önce okul bahçesine çeşitli spor alanları ve bostan kurduk. Her gün burada spor yapıp, yetiştirdiğimiz ürünlerin bakımını yapıyoruz. Karpuz, kavun, kabak, domates, biber gibi 20'den fazla sebze yetiştirerek bunları konserve ve turşu yapıp satıyoruz. Elde ettiğimiz para ile hem okulun ihtiyaçlarını hem de öğrencilerin kırtasiye masraflarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu yıl pandemi nedeni ile okuldan uzak kalan öğrenciler için başlatılan telafi eğitimleri kapsamında organik tarımının yanında kümes hayvancılığına da başladık. Okulun bahçesinde kavun ve karpuzu gören hem bizim hem de çevre köylüler evlerinin önünü bastona çevirdi. Zamanımız dersle birlikte dolu dolu geçiyor. Okulumuzdaki öğrencileri hem sportif faaliyetler hem de organik tarımda çok iyiler. Okula 15 tanede tavuk aldık. Önümüzdeki yıl hem tavuk sayını artıracak hem de bostanı büyüteceğiz. Kuluçkaya yatan tavuklar yakında civciv cerecek ve onlara öğrenciler bakacak. Bugün bir öğrencimiz hayatta tek başına kalsa aç kalmaz. Çapadan, sulamaya ve bakımına kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar biliyorlar" dedi.

KÖYLÜLERE ÖRNEK OLDULAR

Evlendikten sonra sınıf öğretmeni olan eşinin yanında ana okulu öğretmeni olarak göreve başladığını belirten Altun Oruç, "Ben Vanlı eşim ise Ağrılı. Öğrencileri, halkını ve okulu çok seviyoruz. Köy halkı ile bir aile gibiyiz. Amacımız burada çok iyi bir eğitimle birlikte öğrencilere hayat dersi vermek. Çalışkanlığı onlara aşılamak. Çok mesafe kat ettik. Ben zaman zaman köydeki kadınlara okuma yazma öğretiyorum. Onlara merak ettikleri sorunların cevaplarını sorup, soruşturup anlatıyorum. Çocuklar bazen okul saatinden önce gelip bostanla ilgileniyorlar. 2 bin rakımda karpuz ve kavun yetiştiğini gören köylülere örnek olduk. Burada çok mutluyuz. Köy okullarında görev yapmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

İL MÜDÜRÜ, TEBRİK ETTİ

Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ile birlikte köy okulunu ziyaret edip öğrenciler ve öğretmen Oruç çifti ile bostandan meyve ve sebze toplayan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenleri tebrik etti. Öğretmenlerin yaptıkları işle aynı zamanda "Burada hiçbir şey yetişmez" düşüncesinde olan bölge insanına da büyük bir örnek olduğunu dile getiren Tekin, "Telafi eğitimlerinde özellikle bizler çocuklarımızın sahada olmasını önemsiyoruz. Bu okulumuzda da öğretmenlerimiz hakikaten tam ve her gün olmak üzere çocuklarla birlikte çok güzel bir bahçe oluşturmuşlar. Burada çocuklarla yetiştirdikleri bu ürünleri konserve ve turşu yapmak suretiyle satıp hem okulun hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. O yüzden çok mutlu oldum. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

'OKULA GELMEYİ SEVDİK'

Köyde arkadaşları ile birlikte neredeyse günlerinin tamamını okulda geçirdiklerini söyleyen 4'üncü sınıf öğrencisi Sabahattin Taşdemir ise "Okula gelmeyi çok seviyoruz. Öğretmenlerimizle voleybol, basketbol, masa tenisi ve futbol oynuyoruz. Bostanda sebze yetiştiriyoruz. Çapa yapıyoruz. Ağaçlara bakıyoruz. Sulama yapıyoruz. Tavuklarımız var. Yumurtaları kuluçkaya veriyoruz ve civcivlerimiz oluyor. Tavukların yemlerini veriyoruz. Bunların hepsini öğretmenimiz bize tek tek anlattı. Köyde canımız çok sıkılıyordu. Şimdi hep okuldayız. Biran evvel sabah olup okula gitmek istiyoruz. Hocamızı ve okulumuzu çok seviyoruz. Derslerimizdeki başarımız bile arttı. Ben büyüyünce doktor olmak istiyorum" diye konuştu.