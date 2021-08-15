Okmeydanı kentsel dönüşüm projesi başladı

Beyoğlu'nun riskli bölgelerinden olan Okmeydanı'nı sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek için hayata geçirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni dönem başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla yürütülen proje; deprem esaslı, yerinde, hızlı ve gönül rızasına dayalı olarak gerçekleştirilecek. Okmeydanı sakinlerinin yıllardır hayalini kurduğu dönüşüm projesinin startı, Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada'dan verildi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, Fetihtepe mahallesi 3550 ada da uzlaşma sağlayan ve kira yardımı almaya başlayarak evlerini boşaltan hak sahiplerinin binalarını kaldırmak için çalışmalara başladı. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında boşaltılan binalar gerekli önlemler alınarak kaldırılıyor.
YAPILARIN AİDATINDA ORTALAMA YÜZDE 30 İNDİRİM YAPILDI
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Şuayip Korkmaz, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Fetihtepe Mahallesi 3550 ada da yeni bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Gelip uzlaşmalarını imzalayan ve evini tahliye edip bakanlığımızdan kira yardımını almaya başlayan hak sahiplerimizin talepleri doğrultusunda süreci daha da hızlandırarak boşaltılan binaların kaldırılması için çalışmalara başladık. Belediye Başkanımız Sayın Haydar Ali Yıldız'ın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüşmesi neticesinde, vatandaşlarımızın talep ettiği ödeme miktarından ortalama yüzde 30 bir indirim daha sağlanmış ve bu müjdeyi sayın başkanımız bayramdan önce vatandaşlarımıza duyurmuştu" dedi.
"VATANDAŞLARIMIZI KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ'NE BEKLİYORUZ"
Korkmaz, Okmeydanı Projesiyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirerek uzlaşmaları yapmaya devam ettiklerini de belirterek "Uzlaşmalarını yaparak kira yardımlarını almaya başlayan ve evlerini tahliye eden hak sahiplerinin binalarında da yeniden inşa sürecine başlamayı bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde bilgilendirmeye, ortalama yüzde 30 olan indirimdeki son ödeme miktarlarını öğrenmeye, uzlaşmayı imzalamaya ve kira yardımlarını almaya bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
"İNSANLAR İÇİN İYİ VE FAYDALI OLACAĞINA EMİNİM"
Kentsel dönüşüm çalışmalarının başlamasıyla birlikte hak sahipleri de büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Çalışmaların başlamasından duyduğu mutluluğu dile getiren hak sahibi Osman Batal, "Mutluyum. Neden çünkü bu kentsel dönüşüm zorunlu bir şey bence. O nedenle de insanlar için iyi ve faydalı olacağına eminim. Çok mutluyum" diye konuştu.
3550 ADA'DA 778 ADET KONUT VE 159 ADET İŞ YERİ İNŞA EDİLECEK
Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada'da gerçekleştirilecek proje 29 bin m2 alanda yapılacak. 20 bin m2 yeşil ve açık alanın olacağı proje ile 778 adet konut ve 159 adet iş yeri inşa edilecek. 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan proje, her hak sahibine otopark verilecek şekilde düzenlenecek. Yalnızca proje sınırları içerisinde hak sahibi olanlar için konut veya iş yeri üretilecek. Hak sahipleri dışında her hangi bir kişi ve kişilere satış söz konusu olmayacak. Hak sahipleri teslim alacakları daire veya dükkanlarının maliyeti üzerinden çıkan farkı aidat öder gibi 20 yılda taksitle ödeyecek.
SÜRECİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ KURULDU
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Fetihtepe Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Ofisi açtı. Pandemi süreci nedeniyle randevu alarak Kentsel Dönüşüm Ofisine gelen hak sahipleri projenin tüm detaylarıyla ilgili bilgilendiriliyor. Vatandaşlar projeyle ilgili bilgilere okmeydanikentseldonusum.com adresi üzerinden de kolaylıkla ulaşabiliyor.