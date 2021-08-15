Okmeydanı kentsel dönüşüm projesi başladı

"VATANDAŞLARIMIZI KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ'NE BEKLİYORUZ"

Korkmaz, Okmeydanı Projesiyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirerek uzlaşmaları yapmaya devam ettiklerini de belirterek "Uzlaşmalarını yaparak kira yardımlarını almaya başlayan ve evlerini tahliye eden hak sahiplerinin binalarında da yeniden inşa sürecine başlamayı bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde bilgilendirmeye, ortalama yüzde 30 olan indirimdeki son ödeme miktarlarını öğrenmeye, uzlaşmayı imzalamaya ve kira yardımlarını almaya bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR İÇİN İYİ VE FAYDALI OLACAĞINA EMİNİM"

Kentsel dönüşüm çalışmalarının başlamasıyla birlikte hak sahipleri de büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Çalışmaların başlamasından duyduğu mutluluğu dile getiren hak sahibi Osman Batal, "Mutluyum. Neden çünkü bu kentsel dönüşüm zorunlu bir şey bence. O nedenle de insanlar için iyi ve faydalı olacağına eminim. Çok mutluyum" diye konuştu.