Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Küllerinden yeniden yeşerteceğiz”

İDDİALARA VİDEOLU YANIT

Yurdun güney kesimi yüksek sıcaklıkların etkisiyle yangınlardan büyük bir şiddetle etkilendi. Kamu ve sivil toplum kuruluşları, yanan alanların ağaçlandırılmasıyla ilgili şimdiden birlik ve beraberlik mesajları vererek çeşitli kampanyalar başlatılırken bir takım gruplarda yanan ormanlar üzerinden algı operasyonuna soyundu. "Yanan ormanları imara açacaklar" iddialarına Orman Genel Müdür Bekir Karacabey yayınladığı bir video ile yanıt verdi.

TARİHİN EN BÜYÜK YANGINI

2008 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karabük Köyü'nde başlayan ve kısa sürede Serik İlçesi'ni etkisi altına alan yangında onlarca köy boşaltılırken 10 bin hektarlık alan tamamen küle döndü. Antalya tarihinin en büyük ve zarar verici yangınında onlarca ev küle dönerken, yüzlerce aile köylerini terk etmek zorunda kaldı.

KISA SÜREDE AĞAÇLANDIRILDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından hemen harekete geçen Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Serik'in Akbaş, Karataş, Sarıabalı, Deniztepesi ve Bucak köyü ve Manavgat'ın Taşağıl beldesi Sağırin, Karaevli, Karabük ve Çakış köylerinde ağaçlandırma çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

"DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜNDE"

2008 yılında ağaçlandırılan sahaların videosunu paylaşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde 2008 yılında meydana gelen orman yangını, yaşadığımız en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçmiş ve yanan orman küllerinden yeşertilmişti. Yeşil vatanın yanan her metrekaresini dün olduğu gibi bugün ve yarın da küllerinden yeşerteceğiz." dedi.