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Giriş Tarihi: 15.8.2021 11:47 Son Güncelleme: 15.8.2021 12:06

Osmaniye'de yakalandı! Yaş: 15 suç: 50!

DHA
Osmaniye’de yakalandı! Yaş: 15 suç: 50!

Osmaniye'de, hırsızlık başta olmak üzere 50 suçtan kaydı bulunan S.P. (15), yakalandı. Çaldığı araçları ismini bilmediği kişilere sattığını söyleyen S.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsılık Büro Amirliği ekipleri, 17 Haziran-5 Ağustos tarihleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak ve Yunus Emre Mahalleleri ile Dervişli köyünde meydana gelen elektrikli bisiklet, motosiklet ve bisiklet hırsızlıkları olayları ile ilgili çalışma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin daha önce 28'i hırsızlık olmak üzere toplam 50 suçtan kaydı bulunan S.P. olduğunu tespit etti. Fiziki takibe alınan S.P., Yunus Emre Mahallesi ara sokaklarında motosiklet ile kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, çaldığı araçları ismini bilmediği kişilere sattığını söyleyen S.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 yaşında 50 ayrı suç kaydı bulunan gencin hırsızlık anı kameralara yansıdı | Video

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Osmaniye'de yakalandı! Yaş: 15 suç: 50!
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