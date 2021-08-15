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Haberler Yaşam Haberleri ÖTV indirimi sonrası 2021 Honda Civic fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Sıfır ve ikinci el Honda Civic fiyat listesi 2021
Giriş Tarihi: 15.8.2021 10:25 Son Güncelleme: 15.8.2021 10:25

ÖTV indirimi sonrası 2021 Honda Civic fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Sıfır ve ikinci el Honda Civic fiyat listesi 2021

ÖTV indirimi sonrası 2021 Honda Civic fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Sıfır ve ikinci el Honda Civic fiyat listesi 2021

Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV indirimi kararının ardından, araç alım-satımıyla ilgilenen pek çok vatandaş güncel araba fiyatları hakkında araştırmaya koyuldu. Bu bağlamda, ÖTV indirimi sonrası 2021 Honda Civic fiyatları ne kadar, kaç lira oldu sorusu gündeme geliyor. Sıfır otomobiller için kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidilmesinin ardından, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları araştırılmaya başladı. İşte sıfır ve ikinci el Honda Civic fiyat listesi 2021!

Özel Tüketim Vergisi matrahında yaşanan değişiklik sıfır otomobil fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Bu vesileyle ikinci el araç fiyatlarında da gözle görülür bir azalma yaşandı. ÖTV indirimini fırsat bilen pek çok kişi araç takası ya da yeni araç alımı için araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda; "ÖTV indirimi sonrası 2021 Honda Civic fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte sıfır ve ikinci el Honda Civic fiyat listesi 2021.

HONDA CİVİC 1.6 ELEGANCE 2021 FİYATI

Honda Civic 1.6 Elegance

Çıplak fiyatı: 147.175 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira

Yeni KDV: 39 bin 737 lira

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ÖTV indirimi sonrası 2021 Honda Civic fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Sıfır ve ikinci el Honda Civic fiyat listesi 2021
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