Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ÖTV indirimi sonrası 2021 KIA Sportage fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el KIA Sportage fiyat TABLOSU 2021
Giriş Tarihi: 15.8.2021 10:26 Son Güncelleme: 15.8.2021 10:26

ÖTV indirimi sonrası 2021 KIA Sportage fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el KIA Sportage fiyat TABLOSU 2021

ÖTV indirimi sonrası 2021 KIA Sportage fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el KIA Sportage fiyat TABLOSU 2021

Sıfır araç fiyatlarını etkileyen Özel Tüketim Vergisi matrahında değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle araç fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanırken, vatandaşlar sıfır ve ikinci el araç fiyatları hakkında araştırmaya koyuldu. Pek çok araç modelinin fiyatında düşüşe sebep olan ÖTV indirimi sonrası 2021 KIA Sportage fiyatları ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. İşte sıfır ve ikinci el KIA Sportage fiyat listesi 2021.

Araç almayı ya da mevcut aracını satmayı düşünen pek çok vatandaş ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları hakkında araştırma yapıyor. ÖTV indirimi açıklamasıyla birlikte, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu noktada sıfır otomobil ve ikinci el araç fiyatları düşüşe geçti. Bu durumun üzerine ÖTV indirimi sonrası 2021 KIA Sportage fiyatları ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. İşte sıfır ve ikinci el KIA Sportage fiyat listesi 2021.

KIA SPORTAGE 2021 FİYATI

KIA Sportage

Çıplak fiyatı: 137.900 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira

Yeni KDV: 37 bin 233 lira

ARKADAŞINA GÖNDER
ÖTV indirimi sonrası 2021 KIA Sportage fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el KIA Sportage fiyat TABLOSU 2021
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA