Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ÖTV indirimi sonrası 2021 Renault Megane fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Megane fiyatları listesi
Giriş Tarihi: 15.8.2021 10:24 Son Güncelleme: 15.8.2021 10:24

ÖTV indirimi sonrası 2021 Renault Megane fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Megane fiyatları listesi

ÖTV indirimi sonrası 2021 Renault Megane fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Megane fiyatları listesi

Önceki gün Resmi Gazete’de ÖTV indirimine ilişkin karar yayınlandı. Yayınlanan karara göre, sıfır otomobil fiyatları için kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Bu noktada, bu yılın en çok tutulan arabalarından Renault Megane fiyatları da merak konusu oldu. Peki, ÖTV indirimi sonrası 2021 Renault Megane fiyatları ne kadar oldu? İşte sıfır ve ikinci el Megane fiyatları

ÖTV indirimi sonrası Renault Megane fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sıfır otomobil fiyatları için kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Durum böyle olunca sıfır araba fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Peki, ÖTV indirimi sonrası2 021 Renault Megane fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Megane fiyatları

Renault Megane Joy 1.3 TCe

Çıplak fiyatı: 109.228 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira

Yeni KDV: 29 bin lira

ARKADAŞINA GÖNDER
ÖTV indirimi sonrası 2021 Renault Megane fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Megane fiyatları listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA