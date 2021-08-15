ÖTV indirimi sonrası 2021 Renault Megane fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Megane fiyatları listesi

ÖTV indirimi sonrası Renault Megane fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sıfır otomobil fiyatları için kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Durum böyle olunca sıfır araba fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Peki, ÖTV indirimi sonrası2 021 Renault Megane fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Megane fiyatları
Renault Megane Joy 1.3 TCe
Çıplak fiyatı: 109.228 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
Yeni KDV: 29 bin lira