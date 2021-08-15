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Giriş Tarihi: 15.8.2021 18:05

Pençe-Şimşek şehidi için mevlit okundu

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Pençe-Şimşek şehidi için mevlit okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, şehadetinin üçüncü gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin memleketi Adıyaman'ın Oyratlı Köyünde taziyeler sürüyor.

Köyün taziye evinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Şehit Aileleri ve Oyratlı Köyü halkı katıldı.

Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan mevlid-i şerif sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin annesi Fatma Bali ve şehidin abisi Gökhan Bali'ye başsağlığı ve sabır diledi.

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Pençe-Şimşek şehidi için mevlit okundu
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