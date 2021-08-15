Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pilot Serkan Mirzaoğlu'nun evinde hüzün: 1 ay önce de babası hayatını kaybetmiş
Giriş Tarihi: 15.8.2021 09:30

Pilot Serkan Mirzaoğlu'nun evinde hüzün: 1 ay önce de babası hayatını kaybetmiş

DHA
Pilot Serkan Mirzaoğlu’nun evinde hüzün: 1 ay önce de babası hayatını kaybetmiş

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu’nun Elazığ´daki babaevine acı haber ulaştı. Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı...

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya´dan kiralanan ve Kahramanmaraş´taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu'nun acı haberi annesine verildi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu´nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu'na taziye dileklerinde bulundu. Serkan Mirzaoğlu'nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi. Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pilot Serkan Mirzaoğlu'nun evinde hüzün: 1 ay önce de babası hayatını kaybetmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA