Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar: ‘İklim değişikliği artık milli güvenlik sorunu’





Şiddetli yağışlar, aşırı soğuklar ve sıcaklarla birlikte taşkınlar da devam edecek. En azından ilerleyen zamanda bunların yaşanmaması için el ele vererek hareket edelim. Ölümlerle, göçlerle karşılaşabiliriz. Çünkü artık adalar yok oluyor, buzullar kopuyor. Bu meseleyi hep beraber ele almamız lazım. Ülkelerin ortak hareket ederek tedbir almaları gerekir.