Saçlarını kesip kanser hastaları için gönderdiler

Samsunlu kuaför Hüseyin Alkan'ın kanser hastaları için başlattığı iyilik kampanyasına destek yağdı. Kanser tedavisi sırasında uygulanan kemoterapi nedeniyle saçları dökülen hastalara peruk
yapıp ücretsiz gönderen kuaför Hüseyin Alkan'a yurdun dört bir yanından saç bağışı geldi. SABAH
'ın haberinin ardından harekete geçen bağışçılar, kestirdiklerinsaçlarını kargo şirketi aracılığıyla Samsun
'a gönderdi. İyilik kampanyasının günden güne yayıldığını ifade eden Alkan, "60 kilogram saç demek yaklaşık 105 tane peruk anlamına geliyor. Bu sayı bizim için çok önemli ve büyük bir sayı. Saçlar kadar saçların yollandığı paketin içinde yer alan mektuplar da bizim için çok değerli. Yıllardır maçlarını asla kesmeyen birçok kişi SABAH'ın haberinden sonra kesip bize göndermişler. Bunlar bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.
DUALAR BİZE YETER
Kuaför Alkan, şunları kaydetti: "Benim yılardır işyerime gelen ve saçlarını bize teslim eder bazı müşterilerimiz de yıllardır gözü gibi baktığı saçlarını çok kısa kestirip peruk yapılması için bağışladı. Biz de hiçbir ücret almadan tanesi yaklaşık 400 lira civarında maliyetle peruk yaptırıp hiçbir ücret almadan bize ulaşan ihtiyaç sahibi kişilere teslim ediyoruz." Kampanyanın sosyal medyada da ilgi gördüğünü kaydeden Alkan, "Açıkçası şu anda Türkiye
'de bu işi en çok yapan biz olduk. Tüm maliyetleri biz üstleniyoruz, ücretsiz peruk veriyoruz. Bize bu işin manevi yöne yetiyor. Dualar bize yeter. Bu işi yapmaya devam edeceğiz. Nasıl olsa saç geliyor, biz de peruk yapıyoruz. Türkiye'nin en ücra noktasında bile olsa ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz" dedi.