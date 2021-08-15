Sağanaklar devam ediyor, çalışmalar sürüyor

Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar, sel ve taşkınlara sebep oluyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen taşkınlar nedeniyle bazı ekili alanlar zarar görürken, bazı mahallelerde ise ev ve işyerlerini su bastı. Kars'ın Sarımakış ilçesinde ise meydana gelen yağışlar sele sebep oldu. İlçeye bazı köylerde yaşanan sel felaketi nedeniyle, çok sayıda AFAD başt olmak üzere bir çok kurumdan ekipler yönlendirildi. Yapılan hasar tespit çalışmalarında 40 ev ve 6 aracın hasar gördüğü tespit edildi.

Sel bölgesinde Kars İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü, Kars AFAD, ve Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekipleri kanal ve evlerdeki suyu tahliye etme çalışması gece de sürüyor. Selin vurduğu İnkaya köyünde incelemelerde bulunan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, hasar tespit çalışması yapan AFAD Kars İl Müdürü Oktay Ayğan ve ekiplerden bilgi alıp selzedelerin taleplerini dinledi. Kars İl Özel İdare ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Selden etkilenen vatandaşların taleplerini dinleyen yetkililer, bölgede sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştirdi. Devam eden tespit çalışmaları sonrası en kısa sürede yaraların sarılacağını söyleyen yetkililer, olası yeni felaketler için tüm birimlerin teyakkuzda beklediğini açıkladı.