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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Sahte alkolden ölüme ‘olası kasıt’ davası

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sahte alkolden ölüme ‘olası kasıt’ davası
YARGITAY'IN sahte içki ölümlerinin gündemde olduğu sırada emsal bir karara imza atarak, "Sahte içkiden ölüm gerçekleşirse, içkiyi satanlar 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan yargılanmalı" görüşünü dile getirmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilk dava açıldı. Gaziosmanpaşa'da ev yapımı sahte alkolle Halit Yücel ile Mehmet Gündoğan'ın ölümüne neden olan Adnan Padak hakkında 'Olası Kastla Öldürme, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaç Ticareti, 5607 sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından dava açıldı. İddianamede, cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Padak'ın sahte alkol satarak bu alkolü içenlerin ölebileceğini öngörmesine karşın satışı yaparak eylemin neticesini kabullendiği, sattığı alkolün ölümle sonuçlanacağını bildiği halde bu hale kayıtsız kalıp, 'Ne olursa olsun' diyerek eylemini gerçekleştirdiği anlatıldı.
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Sahte alkolden ölüme ‘olası kasıt’ davası
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