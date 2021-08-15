Sahte alkolden ölüme ‘olası kasıt’ davası

YARGITAY'IN sahte içki ölümlerinin gündemde olduğu sırada emsal bir karara imza atarak, "Sahte içkiden ölüm gerçekleşirse, içkiyi satanlar 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan yargılanmalı" görüşünü dile getirmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından ilk dava açıldı. Gaziosmanpaşa
'da ev yapımı sahte alkolle Halit Yücel
ile Mehmet Gündoğan
'ın ölümüne neden olan Adnan Padak
hakkında 'Olası Kastla Öldürme, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaç Ticareti, 5607 sayılı Kanuna
Muhalefet' suçlarından dava açıldı. İddianamede, cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Padak'ın sahte alkol satarak bu alkolü içenlerin ölebileceğini öngörmesine karşın satışı yaparak eylemin neticesini kabullendiği, sattığı alkolün ölümle sonuçlanacağını bildiği halde bu hale kayıtsız kalıp, 'Ne olursa olsun' diyerek eylemini gerçekleştirdiği anlatıldı.