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Giriş Tarihi: 15.8.2021 23:32

Şanlıurfa da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa- Viranşehir yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre henüz plakalı öğrenilemeyen Velat D. yönetimdeki otomobille, karşı yönden gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait ŞUSKİ aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Kazada; sürücüler ile otomobillerde bulunan Esmer D. ve kardeşi Berat D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Velat D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
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