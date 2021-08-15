Şanlıurfa da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Velat D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.