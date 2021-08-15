Şanlıurfa’da otomobil devrildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde seyir halinde ilerlemekte olan otomobil kontrolden çıkarak direğe çarptı. Kontrolünden çıkan otomobil kontrolden çıkıp yan yattıktan sonra kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde maddi çapta hasar meydana gelirken araçta bulunan ismi öğrenilemeyen sürücü ise yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile araç içerisinden çıkarılan sürücü için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Otomobilin büyük çapta hasar gördüğü kazada araç çekici ile kaldırılırken polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.