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Giriş Tarihi: 15.8.2021 14:23

Şanlıurfa'da otomobil devrildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil devrildi

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde otomobil, kontrolden çıkarak yan yattı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde seyir halinde ilerlemekte olan otomobil kontrolden çıkarak direğe çarptı. Kontrolünden çıkan otomobil kontrolden çıkıp yan yattıktan sonra kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde maddi çapta hasar meydana gelirken araçta bulunan ismi öğrenilemeyen sürücü ise yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile araç içerisinden çıkarılan sürücü için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Otomobilin büyük çapta hasar gördüğü kazada araç çekici ile kaldırılırken polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Şanlıurfa'da otomobil devrildi
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