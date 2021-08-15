Şanlıurfa’da silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Alınan bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi 11 Nisan caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 3 ay önce yaşanan bir kan davasıyla ilgili bugün yine bir saldırı gerçekleşti.

Araç içeresinde bulunan baba A.A. (44), ve oğlu Y.A. (17), kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Meydana gelen olayda baba ve oğlu ağır yaralandı. Çevrede bulunanlar tarafından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ismi henüz öğrenilemeyen baba A.A., hayatını kaybederken, oğlunun tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştirilen şahıslar her yerde aranıyor.