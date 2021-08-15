Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfaspor’a Süper Lig'den takviye
Giriş Tarihi: 15.8.2021 11:27

Şanlıurfaspor’a Süper Lig'den takviye

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfaspor’a Süper Lig’den takviye

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Şanlıurfaspor; Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, İstanbulspor ve Amedspor'dan Transfer etiği futbolcularla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Şanlıurfaspor Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den Emir Miray Köksal, Demir Grup Sivasspor'dan Kubilay Eren Şahin İstanbulspor'dan Muhammed Enes Durmuş ve Amedspor'dan Mesut Can'ı renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor, Kubilay Eren Şahin ve Mesut Can ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan önemli transferlerin ardından çalışmalar devam ederken Şanlıurfaspor tarafından açıklama yapıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile 4 yeni transferini daha duyuran Şanlıurfaspor taraftarlarını heyecanlandırdı. Şanlıurfaspor Basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat Şanlıurfa'nın futbolda hak ettiği yere gelebilmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfaspor’a Süper Lig'den takviye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA