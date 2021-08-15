Şanlıurfaspor’a Süper Lig’den takviye

Şanlıurfaspor Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den Emir Miray Köksal, Demir Grup Sivasspor'dan Kubilay Eren Şahin İstanbulspor'dan Muhammed Enes Durmuş ve Amedspor'dan Mesut Can'ı renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor, Kubilay Eren Şahin ve Mesut Can ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan önemli transferlerin ardından çalışmalar devam ederken Şanlıurfaspor tarafından açıklama yapıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile 4 yeni transferini daha duyuran Şanlıurfaspor taraftarlarını heyecanlandırdı. Şanlıurfaspor Basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat Şanlıurfa'nın futbolda hak ettiği yere gelebilmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.