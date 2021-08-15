Şehit Özel Harekât Komiserinin adı hatıra ormanında yaşayacak

Şehit Polis Komiser Ahmet Çamur için hatıra ormanı oluşturduklarını belirten İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Ülke olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Son zamanlarda sel, doğal afetler ve orman yangınları gerçekten bizleri çok üzdü ve millet olarak adeta yaraları sarmak için seferber olduk. Bizlerde elimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Bugün şehit polisimizin vefat yıldönümü. Bizler hem kendisini rahmetle anmak hem de adını hatıra ormanında yaşatırken yanan yerleri yeniden yeşertmek istedik. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.