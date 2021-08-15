Sel, Babaçayı’nı haritadan sildi

BATI Karadeniz
'de yaşanan sel felaketi Sinop
'un Ayancık
ilçesine bağlı Babaçayı Mahallesini de vurdu. Babaçayı Mahallesi
'nde bulunan 80 haneden 38'i suya gömüldü, köprüler yıkıldı, çok sayıda ev, araç ve dükkan zarar gördü. Babaçayı Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan mahallelerde ise heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı birçok ağaç devrildi, yollar kapandı. Babaçayı Mahallesi'ne 2 km uzaklıkta bulunan Kibaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Şenol Yıldırım
"Suyun boyutu yaklaşık 4 metre yükseldi. Hiç uyuyamadım, gök gürültüsü bomba gibiydi, 4 gün boyunca hiç kesilmeden yağmur yağdı. Benim de akrabalarım vardı mahallede. Annemi hastaneye götürdüm selin vurduğu gün, mahallede bulunan akrabalarım ile selamlaştık. Selamlaştığım akrabalarım hayatını kaybetti" dedi.