Silahla şaka hastanede bitti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edild. Yaralanan Y.G. olayyerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. M.K. ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.