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Giriş Tarihi: 15.8.2021 20:28

Silahla şaka hastanede bitti

ABBAS ÇAKAR
Silahla şaka hastanede bitti

Kocaeli Başiskele İlçesinde meydana gelen olayda, iki arkadaşın silahla şakalaşması kanlı bir şekilde son buldu. Elindeki silah ile şaka yapan M.K (18), arkadaşı Y.G (18)’yi vurdu.

Kocaeli Başiskele İlçesi Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda,18 yaşındaki M.K elindeki silah ile şaka yaptığı arkadaşı Y.G'yi, silahın ateş alması sonucu omzundan yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edild. Yaralanan Y.G. olayyerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. M.K. ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Silahla şaka hastanede bitti
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