Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Ağustos koronavirüs tablosu detayları. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. "15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Ağustos koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri paylaşıldığında tüm detaylarıyla burada olacak…
VAKA SAYISI: 19 bin 949
VEFAT SAYISI: 145
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 364
VAKA SAYISI: 21 bin 372
VEFAT SAYISI: 157
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 492
VAKA SAYISI: 22 bin 261
VEFAT SAYISI: 138
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685
VAKA SAYISI: 27 bin 356
VEFAT SAYISI: 128
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363
VAKA SAYISI: 26 bin 597
VEFAT SAYISI: 124
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 954
VAKA SAYISI: 23 bin 731
VEFAT SAYISI: 117
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 365
VAKA SAYISI: 22 bin 699
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835
VAKA SAYISI: 25 bin 100
VEFAT SAYISI: 112
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 758