Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Ağustos koronavirüs tablosu detayları. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. "15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.

15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Ağustos koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri paylaşıldığında tüm detaylarıyla burada olacak…