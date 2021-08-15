Son dakika | 6 il için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için kritik uyarılarda bulundu. Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edilen açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 35, Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzincan'da 29, Erzurum ve Kars'ta 26, Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.
METEOROLOJİDEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli, yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği; ancak Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer salı öğle saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor."
SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!
"Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Ayrıca yurtta hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bu akşam saatlerinden itibaren, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli; Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.