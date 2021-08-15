SON DAKİKA: Kastamonu’daki sel felaketinde müteahhide gözaltı kararı!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."