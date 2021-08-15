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Giriş Tarihi: 15.8.2021 11:59 Son Güncelleme: 15.8.2021 12:10

SON DAKİKA: Kastamonu'daki sel felaketinde müteahhide gözaltı kararı!

AA
SON DAKİKA: Kastamonu’daki sel felaketinde müteahhide gözaltı kararı!

Son dakika: Kastamonu'daki sel felaketiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; Bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı çıktı...

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."

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SON DAKİKA: Kastamonu'daki sel felaketinde müteahhide gözaltı kararı!
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